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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة المخرج أحمد فوزي بسبب أزمة قلبية

الخميس 25/مارس/2021 - 01:44 م
المخرج أحمد فوزي
المخرج أحمد فوزي
محمد قدري
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رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج أحمد فوزي، عن عمر ناهز 40 عامًا، وفق ما أعلن صديقه السيناريست محمد سلامة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وجاءت الوفاة بطريقة مفاجئة بسبب أزمة قلبية تعرض لها المخرج الراحل نقل على إثرها لمستشفى الشيخ زايد، لكنه انتقل إلى ربه قبل محاولة إنقاذه، وتم تشييع الجنازة بصورة عاجلة صباح اليوم.

المخرج الراحل كانت آخر أعماله قبل 6 سنوات من خلال مسلسل "انكسار الصمت"، كما قدم خلال مشواره عدة أعمال منها "ناشط في حركة عيال" و"مش ألف ليلة وليلة"، كما عمل مخرجًا منفذًا في مسلسل "الدالي" مع الراحل نورالشريف.

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