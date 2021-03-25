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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انقلاب سيارة بمدينة نصر وإصابة سائقها

الخميس 25/مارس/2021 - 02:09 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق في انقلاب سيارة بدائرة القسم، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية السائق تهديدا للاستماع لأقواله.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده انقلاب سيارة ملاكى يستقلها شخص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة السائق وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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