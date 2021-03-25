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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يخصص وحدة سكنية بديلة لمواطنة بأوسيم

الخميس 25/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تخصيص وحدة سكنية للسيدة صباح أبو العلا من مواطني مركز ومدينة أوسيم بدلا من وحدتها السكنية التي تم إخلاؤها، وذلك في إطار حرص المحافظة على الوقوف بجانب المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

جاء قرار محافظ الجيزة خلال الاجتماع الدوري للإسكان الاقتصادي والذي ترأسه السيد المحافظ بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائبة المحافظ لشئون تنمية المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا المشرف العام على الأحياء، وأكد خلاله المحافظ ان الدولة لن تتوانى عن الوقوف بجانب مواطنيها وتقديم يد العون لهم وتوفير حياة كريمة.

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