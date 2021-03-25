«العدل» تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه

أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض حملت رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي أمام المحكمة الاقتصادية بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، يطالبها بتعويض 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتحدد جلسة 30 مارس الجاري، لنظرها أمام هيئة التحضير بالمحكمة.وقال «عباس»: إنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود، مضيفًا أنه جارٍ إعداد بيان صحفي من الشركة لشرح ملابسات الأمر للرغبة في توصيل حقيقة الأمر للكافة وحرصها على عدم الرد حتى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقها المادية والمعنوية.