رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثمان شقيقة الفنان الراحل "محمود ياسين" إلي مثواها الأخير بمقابر بورسعيد (صور)

تشييع جثمان شقيقة الراحل محمود ياسين إلى مثواها الأخير (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 02:43 م
تشييع جثمان شقيقة
تشييع جثمان شقيقة الراحل محمود ياسين
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شيعت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، اليوم الخميس، جثمان شقيقته آمال ياسين إلى مثواها الأخير، بمقابر محافظة بورسعيد، وذلك بعد أداء الصلاة عليها من داخل المقابر، في ظل إجراءات احترازية مكثفة.

وتم إيداع الجثمان بالباب رقم 1، بمقابر طرح البحر، بشارع 23 يوليو، بمدافن فؤاد محمود ياسين، وسط حضور أسرة المتوفاة.

يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين نعت عمتها في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك قائلة: "البقاء لله في عمتي الغالية الحاجة آمال ياسين، خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

كما نعي عمرو محمود ياسين عمته، في منشور عبر صفحته الرسمية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي آمال ياسين.. أسألكم الدعاء".

موضوعات متعلقة

نزلت لشراء «متطلبات المنزل» فمات أولادها الثلاثة حرقًا بعين شمس

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

«الليكود» يتقدم فى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بعد فرز 95% من الأصوات

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»


الصور

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

رئيس جامعة أسيوط يترأس أول اجتماع لمجلس «مركز القياس والتقويم»

image description

16 صورة لأعمال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

image description

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

image description

حريق في أرض زراعية بدمياط

الأكثر قراءة

الشركة مالكة السفينة الجانحة فى قناة السويس تعتذر: نعمل على حل المشكلة

موعد إجازة شم النسيم 2021

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: خططت يومين للواقعة

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ضبط 311 مهربًا للبشر فى النمسا خلال عام

إسبانيا: البلاد استقبلت 56 ألفًا و180 سائحًا خلال الربع الرابع

برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

الحياة تعود للساحل الشرقي الأسترالي بعد انحسار مياه الفيضانات

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

رحيل نوال السعداوى.. انتصار مزيف للإسلاميين

فتح خزائن أرشيف حسن فتحي بالجامعة الأمريكية.. السبت

«كشكول الرسام».. 81 عامًا على ميلاد محيي الدين اللباد

إيمان خطاب: الكاريكاتير صعب ويحتاج إلى مغامرة (حوار)