تشييع جثمان شقيقة الراحل محمود ياسين إلى مثواها الأخير (صور)

شيعت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، اليوم الخميس، جثمان شقيقته آمال ياسين إلى مثواها الأخير، بمقابر محافظة بورسعيد، وذلك بعد أداء الصلاة عليها من داخل المقابر، في ظل إجراءات احترازية مكثفة.وتم إيداع الجثمان بالباب رقم 1، بمقابر طرح البحر، بشارع 23 يوليو، بمدافن فؤاد محمود ياسين، وسط حضور أسرة المتوفاة.يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين نعت عمتها في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك قائلة: "البقاء لله في عمتي الغالية الحاجة آمال ياسين، خالص عزائي للأسرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".كما نعي عمرو محمود ياسين عمته، في منشور عبر صفحته الرسمية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي آمال ياسين.. أسألكم الدعاء".