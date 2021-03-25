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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»

الخميس 25/مارس/2021 - 12:32 م
مشروع رواد 2030
مشروع رواد 2030
أميرة ممدوح
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شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنه الدكتورة غادة خليل، مديرة المشروع في قمة مصر لتجارة التجزئة؛ في جلسة بعنوان "الاستثمار في قطاع التجزئة".

وخلال فعاليات القمة، تم تكريم مشروع رواد 2030 على دوره في دعم ريادة الأعمال والمساهمة في رفع وبناء قدرات الشباب، وشارك بالقمة عدد من المسئولين الحكوميين، والمتحدثين في العالم في قطاع التجارة.

وخلال الجلسة أكدت مدير مشروع رواد 2030 أهمية تشجيع رواد الأعمال المساهمين في قطاع تجارة التجزئة؛ وكذلك ممن لديهم أفكار مبتكرة داعمة تساعد تجار التجزئة في بيع وتسويق منتجاتهم، مشيرة إلى أهمية تكاتف كل الجهود التي تعمل على دعم عملية التنمية الاقتصادية.

وحول مشروع رواد 2030 أشارت الدكتورة غادة خليل إلى أنه يهدف في المقام الأول إلى توصيل فكر ريادة الأعمال للشباب وتدريبهم ورفع كفاءتهم ومساعدتهم في خلق وظائف لأنفسهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة.

وفيما يتعلق بالمنح والتدريبات التي يقدمها مشروع رواد 2030، قالت خليل إن المشروع استطاع توفير عدد من المنح المتميزة بالتعاون مع أعرق الجامعات الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى الماجستير المهني في ريادة الأعمال ودبلومة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية مدتها 4 شهور، هذا بالإضافة إلى افتتاح عدد من حاضنات الأعمال.

وتابعت الدكتورة غادة خليل أنه تم كذلك القيام بحملات توعية في محافظات مصر المختلفة على مستوى المدارس والجامعات لنشر فكر ريادة الأعمال بكل المراحل العمرية.
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»
تكريم مشروع «رواد 2030» خلال «قمة مصر لتجارة التجزئة»

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