قطع شتوية يمكن إعادة تدويرها في فصل الصيف





يمكنك ارتداء بعض ملابسك الشتوية في الصيف وفقا لموقع scoopempire:



بمجرد انتهاء فصل الشتاء، اعتاد الكثير منا على استبدال القطع الموجودة في دواليب ملابسنا بقطع الصيف، وهناك بعض من هذه القطع الصالحة لكل زمان، ويمكن أن تعمل بشكل مثالي لكلا الموسمين، لكن كل هذا يتوقف على كيفية تصميمها.

القمصان

القمصان

غالبًا ما نرتدي هذه القمصان في الشتاء، مع طبقة في الأعلى وطبقة في الأسفل، مما يجعلنا نشعر بالدفء والأناقة، ومع ذلك في فصل الصيف يمكننا ارتداء هذه القمصان نفسها، ونشمر الأكمام، وستبدو غير رسمية وأنيقة، ويمكن أن تقوم بها في نزهة مع الأصدقاء.



الأوشحة

هذه واحدة من تلك القطع التي يمكن ارتداؤها طوال العام وبطرق متعددة، من ارتدائها كعصابات رأس، إلى تزيين حقيبة يدك بها، أو تصميمها على زي بسيط لإضفاء بعض الألوان عليها.



الجينز

الجينز

هناك العديد من أنماط الجينز، والأهم من ذلك أنه أكثر شمولًا لتناسب مختلف أنماط وأنواع الجسم، سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، يمكن ارتداء الجينز في أي وقت وفي أي مكان.



البلازر

البلازر

يمكن للبلازر الطويل أن يغير مظهرك بالكامل ويجعلك يبدو أكثر أناقة، ولأن نسيجها ناعم عادة، فهي مثالية لفصلي الخريف والصيف، ويمكنك تصميمها مع بنطلون أو فستان أو حتى شورت.



الأحذية العسكرية