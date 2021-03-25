أسوشيتد برس: قريبًا الإعلان عن أصل وموقع ظهور فيروس كورونا

يستعد فريق من العلماء الدوليين والصينيين، لتقديم تقرير عن بحثهم المشترك عن أصل وموقع ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في حدوث جائحة بعد اكتشافه لأول مرة في الصين منذ أكثر من عام، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.ويأتي التقرير المطول بعد أشهر من الجدل، لا سيما بين الحكومتين الأمريكية والصينية، بشأن كيفية ظهور المرض، بينما يحاول العلماء الحفاظ على تركيزهم على البحث غير المثمر حتى الآن عن أصل الفيروس الذي قتل أكثر من 2.7 مليون شخص وخنق الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.ومن المقرر أن يقدم التقرير لمحة أولى مكتوبة من 10 من علماء الأوبئة وعلماء البيانات والطب البيطري، وخبراء المختبرات وسلامة الأغذية الدوليين الذين زاروا الصين، وتحديدا مدينة ووهان التي يعتقد أنها البؤرة الأولى لتفشي الفيروس، في وقت سابق من هذا العام، للعمل مع نظرائهم الصينيين الذين جمعوا الجزء الأكبر من البيانات المبكرة.