ليبيا تسجل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تماثل للشفاء 1220 مصابًا بالفيروس.