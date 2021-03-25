ليبيا تسجل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بكورونا
الخميس 25/مارس/2021 - 12:14 م
عبير سليمطباعة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تماثل للشفاء 1220 مصابًا بالفيروس.
وحسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تماثل للشفاء 1220 مصابًا بالفيروس.
ليبيا تسجل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بكورونا
ليبيا تسجل 9 وفيات و912 إصابة جديدة بكورونا