وزير خارجية ألمانيا: نريد سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس من طرابلس، اليوم الخميس، إن لأوروبا مصلحة كبيرة في السلام في ليبيا.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، قال هايكو ماس: نريد سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وأضاف ماس أن هدف الزيارة الثلاثية الأوروبية إلى ليبيا هو توجيه رسالة دعم للحكومة الجديدة.وكان قد وصل وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلي ليبيا لدعم حكومة الوحدة الليبية.