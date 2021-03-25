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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 12:58 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفار،
هبه عويضه
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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،اليوم، الفنانة القديرة يسرا، وذلك بكلية اللغة والإعلام فرع القرية الذكية، حيث قام بتكريمها كنموذج مشرف للمرأة المصرية وتزامنًا مع الاحتفالات المقامة لتكريم المرأة العربية.

ووقع الاختيار على الفنانة يسرا لتكون سفيرة نوايا حسنة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006، ثم نصبت الأمم المتحدة الفنانة يسرا سفيرة للنوايا الحسنة للقضاء على مرض الإيدز، خلال احتفالية كبرى أقيمت عام 2016، وذلك لشهرتها الواسعة في العالم العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة، ومشاركتها للعديد من المنظمات الأهلية في أنشطتها الاجتماعية. ولم تكتف الفنانة يسرا بلقب سفيرة للأمم المتحدة بل تم اختيارها كواحدة من أفضل 100 امرأة عربية في العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوي النفوذ بشكل عام، يسرا ليست فقط فنانة حائزة على جوائز سينمائية عديدة ولكنها واحدة من النساء اللاتي استغللن نجاحهن كنقطة انطلاق ليصبحن صوتًا للتغيير.

كما شاركت الفنانة يسرا فى فيديو حملة «نحن معكِ» التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول العنف ضد النساء والفتيات أثناء فترة الحجر ويحث الفيديو السيدات على التحدث عما يتعرضن له من عنف وكذلك مساعدتهن على تخطيه والتخلص منه.
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يُكرم يسرا (صور)

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