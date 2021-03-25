الإمارات تسجل 2043 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2.043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 235.564 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 448.637 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.466 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.200 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 431.773 حالة.