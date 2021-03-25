برنامج الأطفال «سيسامي ستريت» ينشر مقاطع فيديو للتوعية بالعنصرية

أطلق برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "سيسامي ستريت" أخيرًا مقاطع فيديو جديدة تهدف إلى تشجيع الحوار في شأن العنصرية مع الأطفال، تجمع شخصياته الأكثر شهرة ودمى جديدة تمثل التنوع في الولايات المتحدة.وضم أحد مقاطع الفيديو الجديدة التي نُشرت على موقع البرنامج الثلاثاء وهو بعنوان "إكسبلينيننغ ريس" ("شرح العرق") دميتين جديدتين، إحداهما تمثل رجلًا أميركيًا من أصل أفريقي يدعى إيلايجا، والثانية تمثل نجله وِس، وهما يتحدثان في الفيديو مع شخصية إلمو الشهيرة عن لون البشرة العائد إلى الميلانين وكذلك عن أهمية عدم السماح للاختلافات في المظهر يجعل الناس ينسون أنهم جميعًا ينتمون إلى الجنس البشري نفسه.ويندرج مقطع الفيديو هذا الذي تبلغ مدته نحو ثلاث دقائق تقريبًا ضمن سلسلة جديدة بعنوان "أبجديات التعليم حول العنصرية" تُعرض بعد مرور نحو عام على احتجاجات واسعة ضد الممارسات العنصرية أعقبت وفاة جورج فلويد، وتهدف إلى "تزويد العائلات بالأدوات اللازمة لتثقيف (أولادها) في شأن العنصرية وإجراء محادثات مفتوحة مع الأطفال الصغار"، على ما أوضحت جمعية "سيسامي ووركشوب" التي تنتج البرنامج في بيان.في مقطع فيديو آخر من المقرر عرضه قريبًا، تواجه دمى تمثل شخصيات من أصل أميركي لاتيني حالةً عنصريةً في محل بقالة.