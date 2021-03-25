التنظيم والإدارة: تكليف 2341 من الكوادر الطبية فى 73 جهة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن الموافقة على حركة تكليف جديدة شملت 2341 موظفًا من كوادر المهن الطبية على مستوى 73 من الجهات الإدارية بنهاية شهر فبراير الماضى.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن العدد الأكبر من حركة التكليف تركز مديرية الشئون الصحية بأسيوط بعدد 305 موظفين، يليها مديرية الشئون الصحية ببنى سويف بعدد 231 موظفا، مديرية الشئون الصحية بدمياط 215 موظفا، مديرية الشئون الصحية بالمنوفية 150 موظفا، مديرية الشئون الصحية بسوهاج 141 موظفا، جامعة المنيا 101 موظفا.كما شملت مراكز علاج الأورام بالمحافظات 26 موظفا، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بالمحافظات 17 موظفا، مستشفى السلام التخصصى 26 موظفا، مستشفى الهرم 13 موظفا.