تحقيقات موسعة في سقوط أسانسير على طفل في الطالبية

تجري النيابة العامة في جنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع طفل سقط عليه أسانسير بمنطقة الطالبية.وكشفت التحريات الأولية أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بمصرع طفل داخل أسانسير بشارع سعد إمام بمنطقة الطالبية، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بقوة من الإنقاذ البري بالحماية المدنية وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.وأشارت التحريات إلى أن الطفل أثناء دخوله إلى الأسانسير سقط من الباب لعدم وجود الكابينة ثم سقط عليه الأسانسير، فلقي مصرعه في الحال.استخرجت القوات الجثة واستمعت لأقوال اسرة الطفل التي أشارت لعدم وجود شبهة جنائية ثم تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.