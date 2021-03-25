وزير أسترالي ثان يكشف اختراق هاتفه وتقرير عن صلة بين الجريمة وهونج كونج

كشف وزير ثانٍ رفيع المستوى في الحكومة الأسترالية أن هاتفه المحمول قد تعرض للاختراق من خلال تطبيق المراسلة تليجرام، فيما ذكر تقرير إعلامي أن عملية التصيد الاحتيالي كانت تهدف إلى الكشف عن تفاصيل الاتصال الخاصة بناشطين مؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب وزير الصحة الأسترالي جريج هانت قوله في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس إن "محاولة عن طريق الأمن السيبراني لانتحال شخصية الوزير قد تمت إحالتها للشرطة الاتحادية الأسترالية، وهناك تحقيقات جارية".ويأتي ذلك بعد تصريح وزير المالية يوم الاثنين الماضي سيمون برمنجهام بأنه تم استهدافه.