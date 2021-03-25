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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات روسية كورية جنوبية تتضمن تأسيس صندوق استثماري مشترك

الخميس 25/مارس/2021 - 11:13 ص
لافروف
لافروف
منار أحمد
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كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن محادثات روسية مع كوريا الجنوبية تتضمن تأسيس صندوق استثماري مشترك بحجم يصل إلى مليار دولار.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك، وفق لوكالة تاس الروسية الإخبارية، أنه يجري تنفيذ وكذلك التحضير لتنفيذ مشاريع تعاون استثماري ضخمة في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي من روسيا الاتحادية، والمفاوضات جارية لتأسيس صندوق استثماري روسي– كوري جنوبي، بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وذكر لافروف أن "هذه المسائل وغيرها ستشكل جدول أعمال الاجتماع القادم للجنة الروسية- الكورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، الذي يفترض عقده قبل نهاية هذا العام في سيئول".

وشدد لافروف على أن الدولتين تخططان للعودة بسرعة إلى تعزيز التجارة الثنائية، التي تراجعت في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير الروسي أن هذه الخطط تتعلق بشكل خاص بمفهوم "تسعة جسور" للتعاون الذي طرحه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن.

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