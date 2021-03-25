معهد ألماني: لا يمكننا إيقاف موجة كورونا دون إغلاق

أعلن رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه يرى أنه لا يمكن إيقاف الزيادة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلا بمساعدة إغلاق.وقال لوتار فيلر، خلال فعالية رقمية خاصة بالسفارة الألمانية بواشنطن، الخميس، إنه ليس هناك أي حل آخر إلى أن يصير لدى أغلب المواطنين مناعة ضد الفيروس، وأضاف: "لا يمكننا وقف هذه الزيادة، إلا من خلال إغلاق جديد للبلاد".وخلال الفعالية بأن أية "أدوات" أخرى للحد من الموجة الثالثة ليست متوافرة حاليا، وأوضح أن المعهد يفترض أنه يجب أن يكون 80 بالمئة تقريبا من المواطنين محصنين ضد الفيروس من أجل وقف أية موجة جديدة، وقال: "إلى أن يتم تحقيق ذلك لن نكون بأمان".