سعر الدولار اليوم الخميس 25-3-2021 فى البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم 25-3-2021





قد يهمك.. سعر الدينار الكويتي اليوم





وواصلت العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه لتسجل داخل بنك مصر للشراء 15.79 جنيه وللبيع 15.69، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71، أما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار للشراء 15.79 جنيه وللبيع 15.69، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71.

عالميًا، بلغ سعر الدولار ذروته لأعلى مستوى، نتيجة المخاوف من بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 في أوروبا، أثر احتمال رقع الضرائب في الولايات المتحدة، وأيضًا التوتر المتصاعد بين دول الغرب والصين، ليرتفع مؤشر الدولار إلى عند 92.608 في التعاملات الصباحية بلندن، يأتي ذلك مقابل تسجيل العملة الأوروبية اليورو أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1812 دولار.على المستوى المحلي، شهد سعر صرف العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الخميس، ارتفاعًا نسبيًا أمام نظيره المصري خلال فترة التعاملات الصباحية وقبيل العطلة الأسبوعية في البنوك ليومي الجمعة والسبت، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.70 جنيهًا وللبيع 15.80، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.وفي التقرير التالي نستعرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر التحديثات البنكية والمصرفية.أظهرت شاشات التداول مستويات سعر العملة الأمريكية ارتفاع صرف الدولار داخل بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71، كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك وفا التجاري ليسجل للشراء عند مستوي 15.73 جنيه وللبيع 15.63، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71.كما شهد بنك عودة، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ليسجل للشراء عند مستوي 15.81 جنيه وللبيع 15.71، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 15.81 جنيه وللبيع 15.71.