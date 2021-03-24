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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تكشف ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة بعد إقرارها

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:27 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تستعد الحكومة لإحالة مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021- 2022 لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته المنعقده، الأربعاء، على مشروع الخطة المقدم من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويرصد مشروع الخطة استثمارات قدرها 12.2 مليار جنيه تنفيذ 266 مشروع صرف الصحى ومياه الشرب 1.7 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعى، 5.8 مليار جنيه لاستكمال 297 مشروع بقطاع الرى، وفيما يلى نستعرض أبرز ملامحها:

5.4% معدل نمو اقتصادى مستهدف خلال 2021-2022.
1.3 تريليون جنيه استثمارات كلية مستهدفة بالخطة الجديدة.
358 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ 12 ألف مشروع.
الإنتهاء من تنفيذ 99 مشروع لتوصيل خدمة الصرف الصحى ومياة الشرب.
دخول 23 مستشفى فى الخدمة وتطوير 7 مستشفيات نموذجية وإنشاء 20 مركز لمشتقات بلازما الدم.
توفير 2861 سرير إضافي رعاية مركزة و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.
تغطية 25 مليون سيدة بمبادرة صحة المرأة.
التعاقد على شراء 600 ألف تابلت جديد.
إتاحة 93 مدرسة جديدة بإجمالى 1156 فصل بالمناطق المحرومة.
إنشاء 245 فصلًا بقرى مبادرة حياة كريمة.
إنشاء 15 تجمعًا زراعيًا بسيناء.
تأهيل وتبطين ترع بأطوال 7 آلاف كم.
إنشاء 15 كوبرى و10 محاور عرضية.

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