تامر مرسي يطرح إعلان مسلسل «بين السما والأرض» لهاني سلامة

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

طرح المنتج تامر مرسي الإعلان الدعائي لمسلسل "بين السما والأرض" الذي يخوض بطولته النجم هاني سلامة والنجمة التونسية درة.واتسم الإعلان الدعائي للعمل والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل على قناة "اون" و"اون دراما"، بالإثارة والتشويق.