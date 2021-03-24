رئيس زيمبابوي يتلقى لقاح سينوفاك الصيني

تلقى رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، البالغ من العمر 78 عاما، لقاحًا ضد فيروس "كورونا" المستجد، وتم تطعيمه باللقاح الصيني "سينوفاك".وذكر موقع "آي هراري" الإخباري الزيمبابوي، أن الرئيس تلقى اللقاح في مدينة فيكتوريا فولز الواقعة على مقربة من شلال فكتوريا.وأعلن الرئيس الزيمبابوي عن بدء الحملة الثانية من تلقي اللقاحات ضد الفيروس في البلاد، وشارك في عملية تقي اللقاحات مع الرئيس زعماء 23 حبا سياسيا.