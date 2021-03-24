«يقتلك فى 10 دقائق».. سائحة تعثر على أخطبوط صغير في بالى

تعرضت سائحة أمريكية للموت دون أن تدري عندما كانت تحمل في يدها أخطبوط شديد السمية أثناء رحلة دراسية في بالى.ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد التقطت كايلين فيليبس، من ولاية فرجينيا الأمريكية، الأخطبوط ذي الحلقة الزرقاء من الشاطئ أثناء دراستها للجامعة في بالي.وقال الباحثون، يمكن لهذا المخلوق، وهو أحد أكثر المخلوقات دموية في المحيط، أن يقتل الإنسان في غضون دقائق ويسبب سمه توقف التنفس على الفور.وقالت فيليبس، إنها أدركت فقط أن الحيوان كان قاتلًا عندما نشرت الفيديو على موقع تبادل الصور "انستجرام" حيث حذرها الكثير من الأخطبوط الخطير.ويحتوي سم الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء على سم عصبي، ويمكن أن يشل الإنسان في دقائق عن طريق منعه من تناول ما يكفي من الأكسجين.ويمكن أن تعاني الضحية أيضًا من نزيف مفرط وغثيان وقيء وتغيرات في الرؤية وصعوبة في البلع، وفى النهاية الوفاة.وأكد الأطباء، أنه لا توجد جهود لمكافحة السموم، وتتكون جهود الإنعاش من محاولة إدخال الهواء إلى رئتي المريض من خلال أنبوب أو قناع.وعلى الرغم من سمعة الأخطبوط الهائلة وكونها شائعة بشكل لا يصدق في المياه الساحلية، نادرًا ما يتم العثور على الأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء.وغالبًا ما تختبئ الكائنات البحرية في الشقوق والأصداف وعندما تتعرض للتهديد، وتصبح مغطاة بحلقات زرقاء لامعة لتحذير الحيوانات المفترسة.