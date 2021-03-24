واشنطن: نبحث خروج القوات الأمريكية من العراق أبريل المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستبحث مع الحكومة العراقية الشهر المقبل مسألة انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان صحفي مساء اليوم، إنهم يتطلعون إلى بدء الحوار الاستراتيجي مع العراق في أبريل المقبل ويأملون أن يسهم بتعزيز العلاقات بين البلدين.وأوضحت ساكي أن الهدف سيكون توضيح أن مهمة قوات التحالف الدولي تقتصر على تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لضمان عدم عودة داعش.وكان مجلس النواب العراقي، اعتمد قرارا بطرد قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة من العراق بعد عملية اغتيال قاسم سيلماني قائد قوة فيلق القدس بالحرس الإيراني والقيادي بالحشد الشعبي أبي مهدي المهندس.