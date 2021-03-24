جونسون يحذر من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي

حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، من تأثير "الحواجز التعسفية" في وجه لقاحات فيروس كورونا قد تؤثر على الاستثمار، وذلك إثر تشديد الاتحاد الأوروبي آليته لمراقبة تصدير اللقاحات التي تنتج في دوله.وقال أمام لجنة التنسيق في البرلمان التي تجمع رؤساء مختلف اللجان: "أود أن أوضح بلطف لأي شخص يفكر في فرض حواجز أو تعطيل سلاسل التوريد، أن الشركات قد تنظر في مثل هذه الإجراءات وتتوصل إلى استنتاجات حول ما إذا كان من المعقول القيام باستثمارات مستقبلية في البلدان التي يتم فيها فرض حواجز تعسفية".