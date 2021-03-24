أمريكا: التقدم السياسي في ليبيا طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار





وقال إنّ الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.

قدم السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، الشكر إلى رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، على لقائه اليوم الأربعاء، بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية، أعرب نورلاند عن تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين.وأكد أن الولايات المتحدة تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي.وأشار إلى أن المشاركين شعروا في هذا الحدث بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامه بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم بأن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال.