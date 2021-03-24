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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:14 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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قرر مجلس التأديبية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط علي فصل 7 طلاب لقيامهم بالسب والقذف والغش في الامتحانات.

وقال الدكتور رفعت علي عميد كلية اللغة العربية، إنه كان قد تم إحالة الطلاب إلي مجلس التأديب وعقب انعقاد المجلس قرر مجلس التأديب بفصل طالبين نهائيًا وفصل 5 آخرين في الفصل الدراسي الأول واعتبارهم راسبين في جميع المواد.

وأوضح الدكتور رفعت أنه تم معاقبة الطالب "ع. ح. ت" بالفرقة الرابعة تاريخ بالفصل من الكلية بتهمة السب والقذف على صفحة الكلية ومعاقبة الطالب "م إ ع" بالفرقة الثالثة تاريخ بالفصل من الكلية بتهمة السب والقذف على صفحة أحد أساتذة الكلية.

وأشار إلى أنه تم معاقبة الطالب "ع م ف" بالفرقة الثالثة تاريخ والطالب "م س ح" بالفرقة الرابعة تاريخ والمعاقبة الطالب "ع م م" بالفرقة الرابعة عامة ومعاقبة الطالب "م س ح" بالفرقة الرابعة تاريخ ومعاقبة الطالب "أ م ع" بالفرقة الرابعة تاريخ بالفصل من الكلية في الفصل الدراسي الأول واحتسابهم راسبين في جميع المواد بتهمة الغش في أحد امتحانات المواد.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن الجامعة تحرص كل الحرص على احترام الأساتذة وترسيخ قيم الأخلاق وأننا لن نسمح لأي شخص مهما كان باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين ولن نسمح للطلاب بمحاولة الغش في الامتحان.

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