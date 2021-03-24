واشنطن: استمرار التقدم السياسي بليبيا يجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أن استمرار التقدم السياسي في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.وعبر السفير نورلاند عن شكره لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، حسب بيان للسفارة الأمريكية.وأضاف البيان: "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين".وأشار نورلاند إلى أن المشاركين في هذا الحدث شعرو بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامخ بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم بأن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال.وشدد السفير الأمريكي على أن الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.