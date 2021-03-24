تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو ٢٠٢١، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى 5 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل، و٢٣ مايو ٢٠٢١، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.وحصلت "الدستور" على منشور يفيد بمواعيد صرف رواتب شهري أبريل ومايو تفصيليا.