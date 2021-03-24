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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على الزوج العرفى للمتهمة بخطف طفل مستشفى أبو الريش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:05 م
المتهمة
المتهمة
هدير مصطفي
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أكد مصدر أمنى، أنه تم القبض على الزوج العرفى للسيدة المتهمة فى خطف طفل من مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب لتورطه فى الواقعة.

وأضاف المصدر، أن الزوج يدعى "ى. أ"، 40 سنة، موظف بهيئة النقل العام، قم بتسهيل للمتهمة خطف الطفل وتم اقتيادة إلى قسم شرطة السيدة زينب.

وأدلت خاطفة طفل أبو الريش باعترافات تفصيلية، وقالت إنها تدعى "الزهراء.ح" تبلغ من العمر 45 عامًا، ومتزوجة عرفيًا من شاب يصغرها في السن.

وأضافت في اعترافاتها أنها كانت متزوجة ولديها طفلتين وانفصلت عن زوجها وكانت مقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، ورفعت على زوجها قضية خلع ولم تنتظر حكم المحكمة وذهبت وتزوجت من الثاني عرفيا بمنطقة المرج.

وأضافت أنها عملت "سيشن تصوير زفاف وهمي" لإيهام أهل الزوج الثاني والجيران أنهما تزوجا رسميا وفكرت في اختطاف طفل لتربيته معها، فتوجهت إلى مستشفى أبو الريش وتنكرت في زي ممرضة مرتدية بالطو أبيض وكمامة، وأخذت الطفل من والدته "منى كمال"، بحجة إجراء جلسة أكسجين، ولاذت بالفرار عقب قيام والدته بالذهاب لإنهاء بعض الأوراق.

وكان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، نجح في القبض على المتهمة بخطف الطفل أثناء اختبائها بمنطقة المرج وتم اقتيادها لقسم الشرطة وعرضها على النيابة العامة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا في يوم الأحد الماضي، من ربة منزل تدعى منى كمال، مقيمة بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، مفاده تعرضها لواقعة خطف طفلها على يد سيدة تنكرت في زي ممرضة داخل مستشفى أبوالريش، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وحملت القضية رقم 1405 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة.

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