الداخلية: 30 مارس آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذى يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.وتنتهي مهلة تركيب الملصق الإلكتروني في 30 مارس 2021.وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكى المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية وحتى انتهاء المدة المحددة.