سنغافورة تعرب عن قلقها إزاء إمدادات اللقاح «الشحيحة»

قالت سنغافورة إنها تراقب عن كثب إمدادات لقاحات فيروس كورونا، حيث لا تزال الدولة المدينة ملتزمة بتطعيم سكانها البالغين بحلول نهاية العام وسط عقبات في عمليات توزيع اللقاحات حول العالم.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جان كيم يونج، وزير الصحة في سنغافورة، قوله في إفادة صحفية اليوم الأربعاء إنه على الرغم من عدم حدوث اضطرابات كبيرة حتى الآن، "ما زلنا قلقين بشأن الإمدادات، واستمرارية الإمدادات، وهذا هو السبب في أننا نشجع السنغافوريين على تلقي التطعيمفي أسرع وقت ممكن".وقال إن الحكومة تراقب التطورات في أوروبا وحول العالم، وتجري مناقشات وثيقة مع مصنعي وموردي اللقاحات.