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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غضب في إيران بعد تبرئة رجل أمن متهم باغتصاب طفلتين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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بعدما اجتاحت احتجاجات غاضبة مناطق أقلية التركمان وأكدت محكمة تابعة لمحافظة جلستان، الأربعاء، استدعاء المتهم بتهمة الخطف واعتقاله، عاد المتظاهرون إلى الشوارع إثر إعلان المدعي العام تبرئة المتهم بناء على قرار الطب الشرعي.

في التفاصيل، قال المدعي العام في المدينة، إن والدي الطفلتين وجها تهمة الاغتصاب ضد المعتقل، إلا أن الطب الشرعي نفى وقوع الجريمة، بحسب ما أفادت وكالة "هرانا" الإيرانية.

جاءت هذه التطورات بعدما تظاهر الثلاثاء، العشرات من المواطنين في المدينة ضد قيام رجل أمن باختطاف طفلتين في عمر السابعة والثامنة والاعتداء عليهما.

كما أظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي قيام المواطنين في مدينة كنبد كاوس وهم يشتبكون مع رجال الأمن والشرطة في الشوارع.

وبحسب وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، بدأ تجمع المواطنين في قرية عرب سورنق، التابعة لمدينة كنبد كاوس، يوم الأحد الماضي، أمام مركز حراسة سد غلستان حيث يعمل رجل أمن المتهم بالاعتداء على الطفلتين.

فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع مدينة كنبد كاووس، بعد إعلان المدعي العام تبرئة المتهم من الاعتداء الجنسي بناء على قرار الطب الشرعي.

إلى ذلك، واجهت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع والضرب بالهراوات، كما قطعت الإنترنت عن المدينة.

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