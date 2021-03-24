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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تشكيله رسميًا.. 7 اختصاصات للمجلس الاستشارى للحوكمة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:20 م
مدبولى
مدبولى
أميرة ممدوح
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، قرار بشأن تشكيل المجلس الاستشارى للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى خطوة جديدة لتفعيل خطة الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد والحوكمة.

وفيما يلى أبرز اختصاصات المجلس:
يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط لمدة 3 سنوات.
يضم فى عضويته ممثل عن وزارة الدولة للإعلام وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومى، واتحاد الصناعات و6 أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون.
صياغة مؤشرات وطنية حول التنافسية والتنمية المستدامة والحوكمة.
إعداد تقارير دورية عن وضع مؤشرات الحوكمة على الصعيد الوطنى.
الارتقاء بالتصنيف الدولى لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
إتاحة التدريب اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية، وتقديم الاستشارات لمختلف المؤسسات.
إجراء بحوث ودراسات واستطلاعات رأى لتعزيز المعرفة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.

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