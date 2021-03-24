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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: سد النهضة قضية وجود.. ونرفض أى منهج أحادى لفرض الأمر الواقع

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه ناقش، اليوم الأربعاء، مع رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيميى بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلًا: "أكدنا رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".
وأضاف الرئيس فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

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