28 مارس.. احتفالية جامعة عين شمس بالمرأة المصرية

تنظم وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هند الهلالي مدير الوحدة "احتفالية جامعة عين شمس بالمرأة المصرية"، يوم الأحد 28 مارس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.يحضر الحفل لفيف من الوزراء وقيادات الجامعة والعمداء والشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار احتفالات الجامعة بشهر المرأة المصرية داخل المجتمع الجامعى والمجتمع المصري بصفة عامة.