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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات مقتل شاب على يد 6 أشخاص في عين شمس: ضربوه بأسلحة بيضاء وشوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:14 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
محمد عيسي
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حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل شاب على يد 6 أشخاص في عين شمس، في القضية رقم (23712) لسنة 2021 جنایات عين شمس والمقيدة برقم 3660 السنة 2020 كلي شرق القاهرة.

وجاء بأقوال معاون وحدة البحث بقسم عين شمس، أن تحریات توصلت إلى قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهم بأسلحة بيضاء "مطواة، شوم" على نحو ما شهدوا به.

وأضاف أن قصدهم من ذلك هو ترويعه على إثر تعرض الأول لشقيقة المجني عليه فتوجه الأخير وبرفقته الشاهدين الثاني والثالث لمعاتبته أمام أهالي منطقته مما أثار حفيظته فعقد العزم على قتلهم وأشهر في وجههم سلاح أبيض "مطواه قرن غزال" وناصره في ذلك بقية المتهمين بأن أشهروا أسلحة بيضاء وشوم وشرعوا في البدء بالتعدي على المجني عليهم ولاحقوهم حال محاولتهم الفرار من بطشهم فلحق المتهم الأول بالمجني عليه الأول وعاجله بطعنه استقرت بوضع قاتل من قدمه ولحقه بقية المتهمين بعدة ضربات بالرأس محدثین ما بها من إصابات وصفت بالتقارير الطبية والصفة التشريحية قاصدین من ذلك قتلهم وقد بلغوا مقصدهم للمجني عليه الأول وبضبطهم عثر مع الأول على سلاح أبيض مطواة المستخدمه في الواقعة.

كانت قد أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، 6 متهمين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه بعين شمس.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد.ض"، 25 سنة، عامل بمحل ملابس، "محمود. ج"، 28 سنة، جزار، "رمضان. ع"، 42 سنة، نجار مسلح، "محمود. ن"، 40 سنة، فكهاني، "يوسف.س"، 29 سنة، سائق، "عصام. ك"، 28 سنة، سائق، لأنهم في 10 ديسمبر 2020، بدائرة قسم شرطة عين شمس، محافظة القاهرة.

قتلوا عمدًا المجني عليه "محمود. م"، بأن غالوا في تعديهم إثبات لسطوتهم عليه فلاحقوه وطرحه الأول أرضًا في عزلة منه وعاجله بطعنة نافذة بسلاحه الأبيض وانسل إليه بقيتهم ليكتموا حشرجة موته حال إحرازهم للأسلحة محل الاتهام الأخير ورفعوا عليه أكتافهم فانعقدت بذلك إرادتهم إيجابًا وقبولًا على قتله، وأنزلوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي تكفي إحداهم منفردة أو مجتمعة على إزهاق روحه.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهما "مصطفی. م"، "محمد. م"، بأن عمدوا إلى أن يلحقوهما صرع إلى جانب المجني عليه بالاتهام السابق وذلك بأن عجبوا إلى أمرهم أن قاوموهما حال إتيانهم للجريمة.

وما أن هب للدفاع عن شرفهما حتى استل المتهم الأول سلاح أبيض- مطواة- وأشهر بقيتهم أسلحة بيضاء شوم- محل الاتهام الأخير- مهددين إياهما إن لم يرتضوا سطوتهم وأبوا أن يتركوهما يفرون، فتخللهما بالجروح وأبطحوهما بالضربات فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين قاصدين من ذلك قتلهما إلا أنه قد خابت أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا تداركهما بالعلاج".

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