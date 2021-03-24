برودة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

حذرت الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة بالهيئة الأرصاد الجوية المصرية، من تغيرات حالة الطقس اليوم، ووجود انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جميع أنحاء الجمهورية مع استمرار الرياح الباردة والنشطة والمثيرة للرمال.وتابع شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يسود الطقس اللطيف نهارًا وبارد ليلا"، مشيرًا إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية من (السلوم حتى الإسكندرية ) والبحيرة وكفر الشيخ والسواحل الشرقية.وأضاف أن الرياح باردة ستتكون على المنطقة، وتكون نشطة على كافة الأنحاء يصاحبها إثارة للرمال غرب البلاد تمتد إلى القاهرة والوجه البحري ثم شرقا إلى سيناء ثم تنخفض الرؤية الأفقية على شمال وجنوب الصعيد بشكل كبير بسبب الرمال والأتربة هناك، وتصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.