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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: مبادرات الرئيس حققت نجاحات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المرأة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
النائبة أمل سلامة،
النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب
سيد على
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قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية حققت نجاحات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المرأة، من خلال رفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى ووسائل الوقاية منه، ما ساهم فى زيادة معدلات نسبة الشفاء فى الحالات التى يتم اكتشافها مبكرا.

وأضافت سلامة، فى كلمتها خلال مشاركتها فى المنتدى العربى لصحة المرأة، الذى نظمته منظمة التنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "المرأة والسرطان.. من الوقاية للتعافي"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة 100 مليون صحة، استهدفت بناء الإنسان بالحفاظ على صحته، من خلال زيادة الوعى للوقاية من الأمراض، حيث تستهدف المبادرة فحص 28 مليون سيدة فوق سن الـ 40 سنة، وتعريف السيدات بين 18 إلى 40 سنة بكيفية إجراء الفحص المبدئى والدورى للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وأوضحت، أن الدولة تقدم رعاية صحية متميزة للمرأة حيث يتم تخصيص أطباء وتمريض وفنيين من السيدات لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والعلاج بالمجان لجميع الفئات، فضلا عن الكشف على جميع الأمراض المتعلقة بالرحم هشاشة العظام والصحة الإنجابية وأمراض السكر والضغط والسمنة.

ودعت النائبة أمل سلامة مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بضرورة التوعية بالكشف المبكر للقضاء على هذا المرض اللعين.

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