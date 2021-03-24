برومو «نسل الأغراب» يحقق 1.5 مليون مشاهدة في 12 ساعة





حقق البرومو الأول لمسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة انتشارا واسعا من أن أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي قبل 12 ساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.وحقق العمل المقرر عرض المسلسل حصريا على شاشة قنوات «ON» ملبون ونصف مشاهدة عبر الصفحة الرسمية لأمير كرارة على "فيسبوك".«نسل الأغراب» من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى.ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.