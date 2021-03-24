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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطبيق «تليجرام» يجمع مليار دولار من إصدار سندات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:49 ص
تليجرام
تليجرام
وكالات
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أصدر تطبيق "تليجرام" المشفّر للمراسلة سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه، على ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف.

واوضح دوروف عبر قناته على "تلجرام" أن السندات أُصدِرَت "لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم".

واعتبر أن "ذلك سيتيح لتلجرام مواصلة نموه عالميًا مع البقاء وفيًا لقيمه واستقلاليته".

وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم "استراتيجية تحقيق الدخل" التي أعلنتها الشركة في ديسمبر الفائت.

وأعلن "تلجرام" أنه سيطلق خدمات مدفوعة اعتبارًا من العام 2021 لتمويل نموّه بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية.

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