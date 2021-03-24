أولياء أمور طلاب «أولى وتانية ثانوي»: الامتحان المجمع به مميزات وعيوب

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، علق أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على هذا القرار.وقالت فاتن أحمد، ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي، إن القرارات في باطنها رحمه وفي ظاهرها عذاب، فإلغاء التابلت يكمن عن مشكلة حقيقة في الشبكات لا يمكن التعامل معها، متسائلة: "ماذنب الطالب الذي تعود على المذاكره الأوبن بوك؟".وتابعت ولي الأمر في تصريحات خاصة، "الجدول أيضا دسم جدا، الوضع مختلف في ثانوي عام للامتحانات المجمعه مقارنة بمراحل ابتدائي وإعدادي".وقالت ولي الأمر، "لكني أتمنى ألا يسرب هذا الامتحان و يتكرر ما حدث في أولى ثانوي ٢٠١٨ ".وطالبت ولي الأمر بتوفير نماذج استرشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.وأضافت: "أدعو الطلبة للمذاكرة والجد والاجتهاد وعدم الغش أو الانصياع وراء أي دعوة لذلك".ومن جانبها قالت داليا الحزاوي، وولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، إن القرار الخاص بالامتحان المجمع للصفين الأول والثاني الثانوي قد تم استقباله من أولياء الأمور بقلق وتوتر.وأوضحت أن امتحان الطالب في أكثر من مادة في يوم واحد يعد إجهاد نفسي كبير، حيث أن مواد المرحلة الثانوية تحتاج مجهود للمذاكرة والحل فلا يصلح معها هذا النظام الذي تم في سنوات النقل.وأضافت: "أن قلة عدد الأسئلة في المادة الواحدة يجعل الطالب الذي يخطيء في سؤال يخصم منه عدد درجات كبير".وتابعت: "أن أولياء الأمور أعربوا عن شكواهم من ضيق الوقت المخصص للامتحان، كما أن الوزارة مصرة على عدم تحميل نماذج استرشادية للمرحلة الثانوية رغم أهميتها كي يتمكن الطالب من التدريب على الامتحانات".واستطردت ولي الأمر، أنه يجب أن توضح لنا الوزارة هل القصة والأدب سيتضمنهم الامتحان لأن وفقا لسياسة النظام الجديد الذي يبتعد عن الحفظ والتلقين وأنه "أوبن بوك" كيف يستطيع الطالب الإجابة على الأدب والقصة وهي تحتاج لحفظ؟.ولفتت إلى أن الترم الأول بعد كل الضغط النفسي والانفاق المادي لا يحسب ويعتبر فقط اجتياز وعدم اجتياز ويحاسب الطالب على الترم الثاني المتمثل في امتحانين فقط (أبريل ومايو)، موضحة أن عقد امتحانات الترم الثاني ورقي سيجعل كل طالب يأخذ حقه ويمنع إلى حد كبير الغش وتداول الإجابات التي حدثت في الترم الأول.وفي ذات السياق قالت غادة النوبي، ولي أمر، "نثني على قرار اجراء امتحان الصف الأول والثاني الثانوي عن طريق الورق بدلا من التابلت ونتمني أن يكون أيضا الصف الثالث الثانوي ورقيا بنظام الحديث، لما حدث لبعض الطلاب خلال اجراء امتحانات الترم الأول من سقوط السيستم والخروج من الامتحان قبل الوقت وعدم تسجيل إنهاء الامتحان ومشاكل عديدة للتابلت قابلها الطلاب من خلال إجراء الامتحانات عليه".وأضافت: "أرجو تعديل جدول الامتحانات لأنه من الصعب على الطالب امتحان ثلاث مواد في يوم واحد وهو منهج كبيير ومواد مرهقه في استيعابها ويوم واحد فقط بين كل المواد والأخرى رجاء النظر في الجدول ومراعاة تعديله لمصلحة الطالب".