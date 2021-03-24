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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تبلغ قاع أسبوعين قبيل بيانات أنشطة الأعمال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:16 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الأربعاء، مع تأثر المعنويات بتجدد إجراءات العزل العام في أنحاء منطقة اليورو وخلاف بشأن توريد لقاحات كوفيد-19 قبيل صدور بيانات عن أنشطة الأعمال.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعدما أثار احتمال رفع ضرائب في الولايات المتحدة لتعويض مدفوعات حزمة التحفيز الكبيرة مخاوف في وول ستريت الليلة الماضية.

في غضون ذلك، قال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن يوسع التكتل قيود تصدير لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا ومناطق أخرى لديها معدلات تطعيم أعلى بكثير وحتى تغطي حالات تقوم فيها شركات بتأخير إمدادات متعاقد عليها.

وستتجه كل الأنظار إلى مسوح آي.إتش.إس ماركت لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو وبريطانيا لشهر مارس.

وكانت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، مثل إيه.إس.إم إنترناشونال وإيه.إس.إم.إل وبي.إي سيميكونداكتور الأعلى ربحا على ستوكس 600، إذ ارتفعت ما بين ثلاثة بالمئة و5.3 بالمئة بعدما أعلنت شركة إنتل كورب الأمريكية عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لتوسيع طاقة تصنيع الرقائق المتطورة.

وسجلت أسهم البنوك وقطاعي التجزئة والسفر أكبر تراجع في ظل مخاوف حيال التعافي.

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