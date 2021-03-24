روحانى: سنعود للاتفاق النووى إذا أوفت كل الدول بتعهداتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعود للاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى الغربية، حال أوفت كل الدول بتعهداتها تجاه الاتفاق.وفي وقت تتواصل المساعي لا سيما الأوروبية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن انتهاكات إيران جعلت العودة السريعة للاتفاق السابق مستحيلة.وأعرب المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، عن اعتقاده بأن الاتفاق القديم مات، وأن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي في اتفاق جديد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الباييس.