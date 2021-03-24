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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على «سفاح الجيزة» فى قتل صديقه اليوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 ص
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
نجلاء رفاعي
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تُصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، الُحكم على المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقتله صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

ومن المقرر أن تتسلم المحكمة الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا على إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه وأراد بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات عدة ليشجها وتنزف محدثا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها وواره التراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها، وكان ذلك في غضون شهر يونيو من عام 2015، حيث نشبت بينهما مشاجرة على إثر خلافات زوجيه وزيادتها من الأعباء المالية عليه قام على إثرها بالتعدي عليها بالأيدي وأمسك برأسها من الخلف ورطمها بقطعة ديكور ألوميتال مثبته على حافة أحد الحوائط فأحدثت نزيفا شديدا بالرأس فارقت على إثره الحياة.

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