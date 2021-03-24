«المستثمرين»: المبادرات الرئاسية أنقذت الصناعة من جائحة كورونا

أكد المهندس بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن المبادرات الرئاسية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي منذ بداية جائحة كورونا أنقذت الصناعة المحلية من تداعيات جائحة كورونا.و اضاف العادلي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك عدة مبادرات أطلقها المركزي خلال الجائحة بداية من تمويل الصناعة بفائدة 8%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، من أفضل القرارات التي اتخذت منذ فترة طويلة.وأشاد رئيس جمعية مستثمري بدر، بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القرى والمراكز والريف لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، لافتًا إلى أن مصانع المنطقة تنوي المشاركة في تلك المبادرة.