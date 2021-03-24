بايدن: كوريا الشمالية لم تغير سياساتها كثيرًا

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير بشكل عام سياساتها".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، في رد مقتضب على سؤال حول التحركات العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية: "علمنا أنه لم يتغير أي شيء كثيرا".وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضي عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل "أنشطة عسكرية طبيعية"، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونج يانج.ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تشهد فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية ورفع العقوبات عن كوريا الشمالية مأزقا بعد انفراجة تاريخية تم تحقيقها في ظل لقاءات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.