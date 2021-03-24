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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

خطاب النصر لـ"نتنياهو": كما جلبت اللقاح .. سأجلب حكومة مستقرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:44 ص
نتنياهو
نتنياهو
سارة شريف
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ألقى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو خطاباً قبل قليل في مقر الحزب وسط أنصاره، الذين استقبلوه بالهتافات، بعد حصوله على (31-30) مقعد بحسب النتائج العينة الأولية لانتخابات الكنيست الـ24. وكان قد حصل الليكود في الاستطلاعات على 30 مقعد.

قال "نتنياهو": الأصدقاء الأعزاء عضوات وأعضاء الليكود، حققنا إنجازاً هائلاً، وأصبح الليكود أكبر حزب في إسرائيل وبفارق كبير جداً، نحن نتقدم على الحزب الثاني بعدنا بحوالي 30% من إجمالي عدد الأصوات، هذه أكبر فجوة بين حزبين قياديين خلال العشر سنوات الأخيرة".

أضاف "نتنياهو": "إسرائيل هي بطلة العالم في تطعيمات لقاح كورونا، نحن نهتم بالجميع، اليهود والعرب، اليمين واليسار، المتدينيين والعلمانيين، وأيضاً جلبنا اتفاقات السلام على الجميع، والآن علينا أن نواصل تمكين اقتصاد السوق الحر الذي بنيناه هنا ونواصل دعمه".

وشدد على أنه على إسرائيل مواجهة القرارات الفضائحية للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك مواجهة إيران والخطر النووي.

وأكد نتنياهو قائلاً: "أن أغلبية أعضاء الكنيست يؤمنون بذات الملفات التي اهتم بها، ولهذا نحتاج لتشكيل حكومة مستقرة، تمكننا من مواصلة بناء الاقتصاد، فنحن لسنا بحاجة إلى حكومة ممزقة تستند لغرائز شخصية، ولسنا بحاجة بأي شكل من الأشكال الذهاب لانتخابات خامسة".

وقال محدثاُ أعضاء الكنيست إذا كنتم تؤمنون بذات الملفات والأخطار التي نواجهها انضموا إلينا لنشكل حكومة يمينة مسؤولة، مضيفاً أنه سيبذل كل الجهود لتحقيق هذا.

واختتم حيثه مثلما جلبنا اللقاحات لمواطني إسرائيل فإن المواطنين أيضاً ينتظرون أن نجلب لهم حكومة مستقرة.

لايزال حزب الليكود غير قادرعلى تشكيل حكومة يمين بدون انضمام حزب يمينا برئاسة نفتالي بينيت (7 مقاعد)، وبعد النتائج العينة الأخيرة التي تفيد أن الليكود فقد مقعد إضافي؛ فأصبح يحصل على 30 مقعد بدلاً من 31 مقعد، أصبحت مهمة تشكيل الحكومة أصعب، فقد يحتاج لأن يقنع عناصر من الأحزاب المعارضة بالانضمام له أو التوجه للانتخابات خامسة.

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