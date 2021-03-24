"جانتس": سنضع إسرائيل قبل كل شيء وسنناضل من أجل السلام والأمن

ألقى رئيس حزب كحول لفان "أزرق أبيض" بيني جانتس خطاباً قبل قليل في مقر الحزب وسط أنصاره، الذين استقبلوه بالهتافات، بعد حصوله على (7-8) مقاعد بحسب النتائج العينة الأولية لانتخابات الكنيست الـ24.قال "جانتس": أحب إسرائيل، دائماً كنت أحشد كل طاقاتي لخدمتها، ودائماً سنضع إسرائيل قبل كل شيء، خدمت في الجيش الإسرائيلي لـ 40 عاماً، وخلال العامين الأخيرين خدمت في السياسة. عندما تحب الدولة لن تضع يديك في الوحل وستضع الضجيج خلفك، ولن تسمع صغائر الأمور، وقررنا نحارب ونناضل".مضيفاً: " أنا هنا من أجل خدمة إسرائيل، ولكن حتى الآن لاتبدو النتائج النهائية واضحة، وأعدكم بعد ذكل بشيء واحد، أننا سنواصل العمل على مبادئنا لحماية الديمقراطية وحماية الأمن والسلام والاقتصاد والعمل والصمود في وجه أعدائنا". وأعرب عن استعداده خوض حكومة وحدة مع شركاء جدد فقط لإزاحة نتنياهو، وإذا لم ينجح فالأفضل تكون انتخابات خامسة.يذكر أن حزب "أزرق أبيض" كان يواجه تهديدات بعدم قدرته على تجاوز نسبة الحسم، لكنه حصل على 7 مقاعد أو 8 وهو ما اعتبره ناخبيه نجاحاً كبيراً.