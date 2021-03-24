رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"جانتس": سنضع إسرائيل قبل كل شيء وسنناضل من أجل السلام والأمن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:11 ص
جانتس
جانتس
سارة شريف
طباعة
ألقى رئيس حزب كحول لفان "أزرق أبيض" بيني جانتس خطاباً قبل قليل في مقر الحزب وسط أنصاره، الذين استقبلوه بالهتافات، بعد حصوله على (7-8) مقاعد بحسب النتائج العينة الأولية لانتخابات الكنيست الـ24.

قال "جانتس": أحب إسرائيل، دائماً كنت أحشد كل طاقاتي لخدمتها، ودائماً سنضع إسرائيل قبل كل شيء، خدمت في الجيش الإسرائيلي لـ 40 عاماً، وخلال العامين الأخيرين خدمت في السياسة. عندما تحب الدولة لن تضع يديك في الوحل وستضع الضجيج خلفك، ولن تسمع صغائر الأمور، وقررنا نحارب ونناضل".

مضيفاً: " أنا هنا من أجل خدمة إسرائيل، ولكن حتى الآن لاتبدو النتائج النهائية واضحة، وأعدكم بعد ذكل بشيء واحد، أننا سنواصل العمل على مبادئنا لحماية الديمقراطية وحماية الأمن والسلام والاقتصاد والعمل والصمود في وجه أعدائنا". وأعرب عن استعداده خوض حكومة وحدة مع شركاء جدد فقط لإزاحة نتنياهو، وإذا لم ينجح فالأفضل تكون انتخابات خامسة.

يذكر أن حزب "أزرق أبيض" كان يواجه تهديدات بعدم قدرته على تجاوز نسبة الحسم، لكنه حصل على 7 مقاعد أو 8 وهو ما اعتبره ناخبيه نجاحاً كبيراً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021

بايرن ميونخ يسعى لخطف نجم ريال مدريد

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 24-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»

افتتاح معرض «ذكريات مُعلقة» بجاليرى أوبونتو.. اليوم