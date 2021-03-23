«توفر 70% من الوقود».. تعطل مصفاة النفط الرئيسية بالسودان

‏أعلنت وزارة النفط السودانية، اليوم الثلاثاء، توقف كامل لمصفاة البترول الرئيسية في البلاد نتيجة تسرب نفطي.وقالت وزارة الطاقة والنفط في بيانها إن مصفاة الخرطوم توقفت بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق من وحدة التكسير الحفزي نتيجة لضغط عالي وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأشار البيان إلى أن ذلك أدى إلى توقف أكبر وحدة بمصفاة الخرطوم والتي تنتج 70% من المشتقات النفطية ويعتبر الخط عامل أساسي في توليد كهرباء المصفاة.وأوضح البيان أنه تم إجراء وقف اضطراري آمن لجميع وحدات المصفاة، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لإرجاعها للعمل في أقرب وقت، مشيرة إلى أنه تم تأمين إمداد الوقود حتى لاتتأثر القطاعات الاستهلاكية في البلاد.